Municipiul Târgovişte a intrat, de vineri, 5 martie, în scenariul roşu, după ce a fost depăşita incidenţa de infectări de 3 la mia de locuitori. Autorităţile au anunţat că 45 de unităţi de învăţământ preuniversitar din oraş au intrat în scenariul 3 de funcţionare.
Alte patru asemenea unităţi, din Glodeni, urmează acelaşi scenariu. Cursurile se vor desfăşura online conform unei hotărâri aprobate joi după amiază de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa a adoptat, joi după amiază, o hotărâre prin care aprobă trecerea la cursuri online în 49 de unităţi didactice din judeţ. Cele mai multe dintre acestea sunt din municipiul Târgovişte, care joi a depăşit indicele de infectare de 3 cazuri la o mie de locuitori.
1.ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”BUICĂ IONESCU” GLODENI 3 2.GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GLODENI 3 3.GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LACULEŢE GLODENI 3 4.ŞCOALA PRIMARĂ LĂCULEŢE GLODENI 3 5.CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR TÂRGOVIŞTE 3 6.COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIŞTE 3 7.COLEGIUL NAŢIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIŞTE 3 8.COLEGIUL NAŢIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIŞTE 3 9.COLEGIUL NAŢIONAL ”IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIŞTE 3 10.GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ”SF.FRANCISC” TÂRGOVIŞTE 3 11.GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA” TÂRGOVIŞTE 3 12.GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIŞTE 3 13.GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TÂRGOVIŞTE 3 14.GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.11 PRISEACA TÂRGOVIŞTE 3 15.GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 TÂRGOVIŞTE 3 ADVERTISING 16.GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.15 TÂRGOVIŞTE 3 17.GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 TÂRGOVIŞTE 3 18.GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 TÂRGOVIŞTE 3 19.GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TÂRGOVIŞTE 3 20.GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.4 TÂRGOVIŞTE 3 21.GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.5 TÂRGOVIŞTE 3 22.GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 TÂRGOVIŞTE 3 23.GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ”CARMEN SYLVA” TÂRGOVIŞTE 3 24.GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZA DE SOARE” TÂRGOVIŞTE 3 25.GRĂDINIŢA ”DOROTHY” TÂRGOVIŞTE 3 26.LICEUL DE ARTE ”BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE 3 27.LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIŞTE 3 28.LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIŞTE 3 29.LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIŞTE 3 30.LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIŞTE 3 31.LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIŞTE 3 32.LICEUL TEORETIC ”PETRU CERCEL” TÂRGOVIŞTE 3 33.LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIŞTE 3 34.PALATUL COPIILOR TÂRGOVIŞTE 3 35.SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIŞTE 3 36.ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” TÂRGOVIŞTE 3 37.ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”I. ALEXANDRU BRĂTESCU VOINEŞTI” TÂRGOVIŞTE 3 38.ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI BASARAB” TÂRGOVIŞTE 3 39.ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIŞTE 3 40.ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. PAUL BĂNICĂ” TÂRGOVIŞTE 3 41.ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” TÂRGOVIŞTE 3 42.ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA GHEORGHIU” TÂRGOVIŞTE 3 43.ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE ALEXANDRESCU” TÂRGOVIŞTE 3 44.ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIŞTE 3 45.ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGOVIŞTE 3 46.ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CÎRLOVA” TÂRGOVIŞTE 3 47.ŞCOALA POSTLICEALĂ FEG TÂRGOVIŞTE 3 48.ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CAROL DAVILA” TÂRGOVIŞTE 3 49.ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CHRISTIANA” TÂRGOVIŞTE 3
Sursa: Realitatea de Dambovita