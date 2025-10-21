Tragedie la Găești, astăzi, 21 octombrie 2025. Un tren de călători care circula pe ruta Pitești–București a lovit un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani, din comuna Petrești.

Potrivit ISU Dâmbovița, la fața locului au intervenit pompierii din Găești cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița. În sprijin a fost chemat și elicopterul SMURD București.

Victima a fost găsită în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, bărbatul nu a putut fi salvat.

În tren se aflau aproximativ 40 de pasageri, care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului.