”În urmă cu scurt timp s-a produs un accident rutier între un tramvai şi un autobuz STB, str. Braşov intersecţie cu Drumul Taberei”, a anunțat ISU Bucureşti-Ilvov.

Potrivit reprezentanților instituției, în urma evaluării SMURD, sunt 8 victime , toate conştiente, dintre care 7 doresc transport la spital.

”Nu sunt persoane încarcerate. Au fost alertate 1 autospecială de stingere, 3 SMURD, 1 autospecială pentru transport victime multiple”, a mai transmis sursa citată.

O reacție a venit și de la STB, care spune că tramvaiele liniei 41 sunt blocate. „STB informează că astăzi, 04.11.2025, un tramvai al liniei 41 a tamponat un autobuz al liniei 168, care se deplasa pe sensul spre Valea Ialomiței.

În urma impactului, mai mulți călători au avut nevoie de îngrijiri medicale, care au fost acordate la fața locului de către echipaje SMURD.

În prezent, tramvaiele liniei 41 sunt blocate. A fost înființată o linie navetă cu indicativul 641, care circulă între Piața Presei și Ghencea.

STB tratează cu maximă seriozitate acest incident și a demarat de urgență o anchetă internă.

În paralel, Poliția Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”, au transmis reprezentanții STB.