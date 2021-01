Un nou incident rutier s-a produs în Municipiul Târgoviște, pe strada Colonel Dumitru Baltărețu.

Echipa de cercetare din cadrul Poliției Municipale s-a deplasat la fata locului, iar din primele verificări a stabilit că un bărbat in vârsta de 51 de ani, din municipiul Târgoviște, in timp ce conducea un autoturism, a acroșat un pieton, o femeie in vârsta de 72 de ani, care a fost transportată la spital in vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vatamare corporală din culpă, faptă prevăzută de art. 196 din Codul Penal, fiind efectuate cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.