Aeroportul din München, din Germania, a fost închis temporar, după ce au fost observate drone în zona aeriană a aeroportului.

Este cel mai recent incident în care un aeroport european este forţat să îşi suspende operaţiunile din cauza unor zboruri de drone inexplicabile.

Autorităţile aeroportuare din München, citate de BBC, au precizat că au fost anulate 17 zboruri, afectând aproape 3.000 de pasageri.

Alte 15 zboruri de sosire au fost redirecţionate către alte aeroporturi, inclusiv Frankfurt şi Viena.

Săptămâna trecută, aeroporturi din Danemarca şi Norvegia au fost închise din cauza dronelor.

Nu este clar de unde provin dronele, însă în cazul Danemarcei premierul a indicat că Rusia ar putea fi responsabilă.