El îşi rugase un văr să-l însoţească până la câmp, să vadă cum funcţionează combina agricolă pe care o cumpărase recent.

Câţiva localnici au asistat îngroziţi la scenele desprinse parcă din filmele de groază, au văzut cum bărbatul a alunecat din cabină, a scăpat sub roată, iar utilajul l-a strivit pur şi simplu. Speriaţi, au sunat la 112, au chemat aici echipajele de la ambulanţă. Din păcate, când au ajuns salvatorii aici n-au mai putut decât să constate decesul.

„Se uita la noi şi a căzut direct sub roată. L-am văzut, eram la poartă, am ţipat cât am putut. A venit sub roată, l-a luat de la picioare până la cap. S-a dezechilibrat, cred că a făcut un pas greşit, a căzut de pe o scară pe cealaltă”, a spus unul dintre martori.