Guvernul României a decis ca duminică, 7 decembrie 2025, să fie organizate alegeri locale parțiale pentru mai multe funcții vacante la nivel național, printre care și cea de primar al orașului Găești, județul Dâmbovița.

Hotărârea de guvern stabilește organizarea scrutinului și pentru președinția Consiliului Județean Buzău, Primăria Generală a Municipiului București, precum și pentru alte primării din 10 județe.

Conform documentului, perioada electorală va începe la 2 noiembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a hotărârii.

În județul Dâmbovița, Găeștiul este singura localitate în care se vor organiza alegeri parțiale, după vacantarea funcției de primar. Scrutinul din 7 decembrie va desemna noul edil al orașului pentru restul mandatului 2024–2028.