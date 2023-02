Este cutremur pe scena politică de la București iar țara, aflată deja într-o criză uriașă, riscă să fie aruncată în abis. Marcel Ciolacu a luat foc după ce Klaus Iohannis a intervenit în scandalul din coaliție iar șeful PSD amenință cu ieșirea de la guvernare dacă nu este nominalizat premier la rotativă. Sunt unii care se joacă pe lângă guvernare cu chibriturile și sticla de benzină, iar țara va ajunge în haos, amenință Ciolacu.

Totul după ce Klaus Iohannis l-a acuzat pe șeful PSD că merge la televiziuni și îl ia gura pe dinainte. Nu doar la adresa social democrațilorare președintele nemulțumiri și le cere liberalilor să ia o decizie cât mai urgent în privința ministrul de Interne Lucian Bode. Șeful statului a cerut guvernanților să lămurească urgent și cazul taxei de solidaritate. Afirmațiile președintelui vin într-un moment crucial pentru România, mai ales că a început asaltul final pentru Schengen și putem renegocia și PNRR, inclusiv pensiile bunicilor. Nu găsesc nimic greșit în cerințele șefului statului, pe care e drept că l-am criticat atunci când am simțit că a greșit. Politicienii noștri trebuie să fie împinși de la spate ca să facă ce trebuie pentru această națiune. Dacă nu îi mobilizează nici măcar președintele, atunci trebuie să o facă poporul. În contextul provocărilor imense pe care le experimentăm acum, România nu își mai permite pași greșiți. PNRR este un document vital, care poate atrage miliardele necesare dezvoltării țării. Dacă este negociat în interesul nostru, nu al altora. În loc să împrumutăm sume colosale pe piețe externe, acești bani pot fi investiți în proiecte vitale, ce pot aduce plus valoare economiei noastre, care a suferit șoc după șoc. Am încredere că ministrul Boloș, un profesionist așezat, va găsi formula cîștigătoare pentru România. Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de o absorbție eficientă a fondurilor pe care Uniunea Europeană ni le alocă. Lovită de pandemie, de efectele războiului, de criza din energie, economia acestei țări este la terapie intensivă. Indiferent de cifrele pozitive pe care ni le prezintă aleșii patriei, românii simt din plin povara prețurilor uriașă care mușcă tot mai mult din bunăstarea lor. Clasa de mijloc a primit din plin loviturile acestui tsunami iar familiile acestei țări o duc din ce în ce mai greu. Fiecare zi se transformă într-un vreritabil maraton pentru supraviețuire. O cursă infernală în care sărăcia pare să fie cea care câștiga meciul cu România. Tocmai de aceea apreciez că președintele dă indicații și îi pune la treabă pe partenerii de coaliție. Aștept de la șeful satului, pe care și eu l-am votat, să îi pună la treabă și pe liderii europeni în ceea ce privește aderarea la spațiul de liberă circulație. Umilința pe care ne-au provocat-o austriecii ne-a trezit la realitate și ne-a unit. A fost un duș rece care ne-a trezit la realitate. Iar românii nu vor renunța la bătălia prin care nu cer altceva decât ce li se cuvine. Și pentru că vorbim despre austrieeci, aș vrea să aduc puțin în discuție și chestiunea taxei de solidaritate pe care trebuie să o plătească gigaanții care fac profituri uriașe din resursele noastre. A început o nouă rundă de contre între OMV și autoritățile statului. Conform colegilor de la realitatea financiară, surse din Guvern insistă că austriecii vor plăti taxa și spun că, din primele estimări, gigantul datorează statului român 260 de milioane de euro. Mai mult, autoritățile au dat asigurări că ANAF va aplica în acest caz aceleași reguli ca și în ceea ce privește Romgaz, care plătește anul acesta 906 de milioane de lei pentru taxa de solidaritate. Așa cum va plăti Romgazul taxa de solidaritate, tot așa se vor aplica aceleași reguli și pentru OMV Petrom, conform surselor guvernamentale citate. La prima vedere, suma pe care OMV trebuie să o achite statului nu este una mare. Mai ales dacă ne raportăm la profiturile de miliarde pe care austriecii le fac, din exploatarea bogățiilor noastre. Totuși, această chestiune a devenit una de principiu peste care poporul nu mai trece atât de ușor. Autoritățile trebuie să lupte pentru fiecare leuț care trebuie să intre în conturile statului, implicit ale românilor, de orice etnie ar fi ei. Observ un atac concentrat asupra integrității teritoriale a acestei țări. Chestiunea privind ținutul secuiesc a fost aruncată în spațiul public de lideri de la Budapesta, suținuți de grei din UDMR. Vreau să vă spun cât se poate de clar un lucru pe care l-am observat cutreierând această zonă și, mai ales, Ardealul. Merg adesea în Alba, acolo uunde este mănăstirea Dumbrava a minunatului părinte Vasile. Luni m-am întors din Cluj, de la Mărișel. Românii din Transilvania, indiferent de etnie, trăiesc în pace și nu au nevoie de conflicte interetnice. Am stat de vorbă cu oameni din acea zonă și fac apel public către toți românii să nu meargă după fenta extremiștilor care doresc să ne slăbească și să ne învrăjbească! Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, spune că problema arborării steagului secuiesc este una de actualitate. El a dat exemplul altor comunități care au dreptul să își folosească simbolurile. „Avem și alte zone care au steaguri regionale, de exemplu Bucovina. Este o veche doleanță. Această problemă nu s-a rezolvat de-a lungul anilor. Nu cred că prin această doleanță, secuii ar avea ceva sau s-ar îndrepta împotriva românilor sau, dacă s-ar folosi acel steag, ar dăuna României”. a spus Botond. Astfel de afirmatii nu fac altceva decât să agite spritele. Iar ca să concluzionez pe acest subiect aș vrea să îl citez pe Valeriu Turcan, fost consilier prezidențial, care susține într-un interviu pentru cei de la adevărul, că demersul Budapestei se înscrie într-un registru mai vechi al retoricii naționaliste, pentru a mai distrage atenția de la problemele interne. „Politica de stat a vecinilor noștri cu privire la Transilvania este foarte bine cunoscută la București. E o anumita continuitate acolo, nu e nimic nou. Multe acțiuni, fapte, declarații, politici și programe care vin dinspre Ungaria nu au nimic de-a face cu spiritul european și riscă să afecteze modelul european al bunei înțelegeri între comunitățile etnice din România. Au tot fost provocări sau baloane de încercare pentru a testa reacția României. Așadar, este doar un nou act din aceeași piesă. Dar este o agendă paralelă cu nevoile reale ale cetățenilor. La firul ierbii, maghiarii și românii au fix aceleași probleme: locurile de muncă, sănătatea publică, inflația, facturile mari la energie”, a precizat Turcan. Să nu cădem în capcana abil întinsă de politicienii care vor să îți mascheze incompetența. Putem reuși să depășim grutățile zilei de azi doar dacă românii de toate etniile rămân uniți. Dragii mei, avem soluții și vi le prezentăm mereu, din platourile acestei televiziuni. Domnul Marius Marinescu a redactat deja o propunere pe care o va înainta parlamentarilor. Acesta face referie la fenomenul corupției și cere sancționarea acesteia similar cu trădarea, Ce se pregătește? Vă dezvăluim totul în doar câteva momente. Înainte să închei acest editorial nu pot să nu vorbesc puțin și despre dezastrul din sistemul de sănatate. Aștept cu mare interes răspunsul oficial al ministrului sănătății care își ascunde incompetenta in spatele diplomelor, la adresa înaintată de deputatul Iulian Coarnă. Românii trebuie să știe de ce sunt goluri în cv-ul dumnealui și dacă are competența necesară pentru a conduce acest sector vital. Am vorbit astăzi cu un doctor de la urgente, care a început sa plângă de durerea pe care a preluat-o de la pacienții săi, de la terapie intensivă! A plâns in timp ce îmi povestea ca sunt din ce in ce mai mulți bolnavi cronic, mai ales cu boli cardiace și pulmonare, care vin cu forme acutizate din “neglijența terapeutică”, adică nu și-au mai luat tratamentul din lipsa banilor. Ați înțeles?? Oamenii nu mai au de mâncare, nu își mai cumpara medicamentele de la o luna la alta mai scumpe și ajung cu forme grave la spital. Acolo, din cauza ca nu sunt locuri, stau și 7-10 ore in UPU. Asta dacă nu sunt plimbați între spitale din lipsa de locuri și pesonal. Și atâția specialiști sunt șomeri, fac voluntariat prin spitale, pentru ca nu ii angajează nimeni. Asta deși au făcut facultate 6 ani și alți 6 ani de specializare. Iar Rafila spune ca avem suficenți medici și ca nu sunt lipsuri. Dragii mei, eu știu foarte bine ce se întâmplă în spitale din București. Dacă aici sunt probeleme majre, oare ce o fi in țara? Doar pacienții staționări peste noapte in UPU primesc mâncare dimineața. Și acum am să va povestesc o întâmplare reală, încercând sa îmi stăpânesc și eu lacrimile, pentru că sunt om, altfel nu aș simți durerea. Nu înteleg cât timp o sa mai țină PSD un incompetent, cu cv fals, la conducerea Ministerului Sănătătii. Oare câți români se vor mai chinui și vor muri umiliți? În unitatea de primiri urgențe a unui spital din București, a ajuns un domn cu boala cronica terminală, de mâna cu soția sa. Săracii au venit in haine subțiri- de casa și au așteptat in UPU 9 ore! Într-un final, pacientului in stare gravă i s-a găsit un loc pe secție și a fost internat. Soția a rămas sa se roage pentru el pe hol. Bolnavul, simțind că își trăiește ultimele clipe, a cerut asistentelor sa își vadă partenera ca o roage ceva. Soția ii ia mână, îl săruta și îl întreabă „ce îți dorești, dragostea mea?” Și soțul i-a răspuns: „Să nu mor flamand! Dă-mi ceva de mâncare”. Femeia a pufnit in plâns și a rugat medicul să îl mai țină în viața o oră- doua, cât merge pana acasă sa ia o porție din mâncarea de cartofi pe care o avea în frigider, asta pentru nu avea bani nici de un covrig! Această poveste l-a impresionat pe domnul doctor, nu îi dau numele, care bineînțeles că a rezolvat problema și a procurat hrana pacientului. Este real tot ce vă povestesc, dragii mei, iar doctorul despre care vă vorbesc a rămas in suflet cu durerea soților săraci care au fost despărțiți de moarte pentru că nu au mai avut bani să cumpere medicamente. Cum va simțiți când auziți aceste lucruri, cât se poate de adevărate, din urgentele din București. Rafila? Șefii lui Rafila? Nu va doare ca oamenii mor cu zile din cauza voastră? Puteți dormi noaptea? Nu va bântuie suferințele și umilințele oamenilor care au murit cu zile? Ajunge la urechile voastre strigatul de disperare a celor rămași in urma fără apărare? Dacă Rafila continuă așa nu va îngropa doar min sănătății ci și PSD! Vom mânca coliva politică. Rușine! Corupția trebuie echivalată cu trădarea și toți cei care ne-au adus aici trebuie sa plătească! Dragii mei, revenind la povestea de mai sus, nu pot să nu amintesc și de distrugerea fermelor românești. Brandul Peneș curcanul a pierdut aproape 220 de mii de păsări din cauza gripei avuiare. M-a întristat profund faptul că statul nu a avut vreo reacție. Am discutat cu proprietarul, domnul Neculae Stinghe, un om de toată ispărava, dar care a fost adus în depresie din cauza acestor probleme. Câți oameni nu ar fi hrănit acele păsări sacrificate, mai ales că vorbim de o companie care nu face rabat de la calitate. Eu consum produsele lor, îmi hrănesc copiii cu ele. Vă încurajez și pe voi, ce de acasă, să mergeți și să căutați în galantare mâncarea de la Peneș Curcanul și, în general, produsele românești. Trebuie să fim alături de fermieriii noștri, care sunt falimentați din cauza comăaniilor străine ce ne pun în farfurii mâncare de calitate înoielnică și la prețuri uriașe. Domnul Neculae Stinghe s-a gândit să pună lacătul pe firmă și să închidă ferma. Mă bucur că l-am convins să meargă înainte și să nu cedeze. Câte guri nu pot fi hrănite cu produsele lui sănătoase? Mi-aș dori ca statul să fie cei care ajută fermierii, iar dacă mâncarea lor nu are loc în supermarketurile strainilor, măcar în spitale și la pacienți să ajungă. Să nu îi mai lăsam pe ai noștri să moară, în timp ce le umflăm cu miliarde conturile celor care ne batjocoresc fără milă! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, stimați telespectatori, să facem România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Pacuraru si Adrian Dragomir!