Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, a criticat, joi, în termeni extrem de duri prestația politică a lui Victor Ponta din ultima perioadă, jurnalista, explicând, de asemenea, cum de ajung partidele să se întoarcă mereu la „candidați de profesie”, de genul fostului premier al României sau a lui Crin Antonescu.

„Este absolut penibil Victor Ponta, nu se dezminte. A spus saptamanile trecute ca nu intentioneaza sa candideze. Ieri a postat pe pagina de socializare, in povestea asta, o imagine cu un personaj care iese din flacari si scria asa: „Eu, iesind din ceva ce se prusupunea ca ar trebui sa ma distruga„. Nu se poate impaca cu ideea ca vremea sa a trecut, ca nu mai poate sa reprezinte ceva in Romania. Evident. Si chiar daca va candida, nu va avea sustinerea PSD-ului – spun 100% pentru ca deja am vorbit cu omaenii din PSD care efectiv rad de modul cum se comporta. Imi e greu sa reproduc public comentariile care se fac despre dl. Ponta in interiorul partidului pana la cel mai inalt nivel.

Este un proiect insa, in conditiile in care a intentiona autoritatile – sub o forma sau alta – sa-i interzica lui Calin Georgescu sa candideze ca Victor Ponta sa vina, vezi Doamne, pe valul suvernaist. Evident ca nu are nicio sansa. Doar se umple de penibil, asa cum o face de foarte multi ani de zile.

Din pacate insa, Romania nu are nevoie in acest an 2025 de asa ceva. Eu mă uit, m-am uitat astăzi la analiza de la Politico care râmă orice teorie a intervenției sau a influențării alegerilor de către TikTok și alte rețele sociale. Este o analiză extrem de pertinentă și foarte interesantă. Mă uit la faptul că oamenii au devenit nervoși și că încep să iasă în stradă pașnic și aici, eu știi că am îndemnat în permanență oamenii să nu stea liniștit, să aștepte momentul votului pentru că doar așa putem să protestăm împotriva politicienilor prin vot.

Mi-e foarte teamă pentru că am văzut că George Simion anunță o mare manifestare împotriva Guvernului. Nu știu ce să spun, așa la început de an, o politizare a unei ieșiri în stradă nu cred că ar fi sănătoasă pentru România. În al doilea rând, cred că singura varianță posibilă pentru România ca să iasă din această mizerie internațională în care a intrat – efectiv suntem de râs în lume – ar fi să se reia turul 2, așa cum au stabilit peste 9 milioane de români ca turul 2 să fie între Elena Lasconic și Călin Georgescu. Ar fi singurele variante decente pentru ca România să iasă cu fața curată, ca să zic așa, la început de 2025.

Să anunță un an interesant. În niciun caz, Victor Ponta nu are vreo șansă să ajungă măcar să candideze, din punctul meu de vedere, cum nici Crinan Antonescu nu cred că are vreo șansă să ajungă președintele României.

Așa cum ai spus și tu foarte bine, sunt candidați de profesie. Nu sunt singurii, mai sunt și alții, care, evident, vor sfârși așa cum au sfârșit și în tentativele anterioare, pentru că, din păcate, au o problemă de caracter.

Și acest caracter a fost văzut de români, atât de colegilor de partid. Nu mai crede lumea în astfel de politicieni. Din acest motiv, și polarizarea masivă în jurul lui Călin Georgescu – așa cum am spus-o foarte multe ori – nu este vorba despre Călin Georgescu, este vorba de hamitea pe care românii o au după 35 de an de un vot anti pe care l-au dat și pe care îl vor da în continuare. Și cu cât vor continua să îi sfideze pe români, crezând că îi păcălesc, cu atât acest val va crește și mai mult.

Eu am plecat pentru câteva zile din țară și spun că azi vorbeam la telefon când am coborât din avion despre faptul că nu are nicio șansă Crina Antonescu și pasagerii îmi dădeau dreptate. Adică, înțelegi, valul este foarte mare Ei nu înțeleg lucrul acesta”, a declarat Anca Alexandrescu.

Întrebată dacă Antonescu este „un iepure”, după modelul doctorului Cîrstoiu, jurnalista a răspuns: „Cine ar putea să fie aruncat în locul lui? Nu-l văd pe Crina Antonescu ca fiind construit ca un iepure. Adică nu-l văd să intre într-un asemenea joc, să fie doar un iepure.