Anca Alexandrescu vine cu o reacție, după sondajul pentru Primăria Capitalei care o clasează pe locul doi. Potrivit acestuia, candidata independentă susținută de AUR urcă pe zi ce trece printre preferințele românilor. După ce a mers printre bucureștenii sectorului 4 și le-a ascultat problemele, Anca Alexandrescu le promite acestora că va face front comun alături de ei pentru a rezolva problemele capitalei.

„Le pun taxe peste taxe, fac lucrări inutile, dar de viața de zi cu zi a lor nu se ocupă nimeni. Despre asta e vorba. I-am auzit pe oameni, i-am ascultat. M-a întrebat cineva ce mă recomandă. Mie nu-mi place să mă laud. Mă recomandă omenia care a rămas un lucru rar: să poți să te duci, sa te uiți în ochii oamenilor și să le asculți problemele și, împreună cu ei, să faci front comun, să le rezolvi problemele – e un lucru tot mai rar.

Îi invit pe toți primarii de sector să vină în stradă cu mine, să vadă realitatea și ce spun oamenii despre ce au făcut ei, nu ce spun susținătorii lor de partid, care au interese să fie angajați pe pile și relații în primarii și în alte instituții, sau cei care fac bani din afacerile de la primărie pe spatele cetățenilor.

Politicienii și cei care-i susțin n-au avut urechi să audă și ochi să vadă. Nu îi vad pe cetățeni – asta este marea problemă; nu îi aud. Durerea lor e groaznică, credeți-mă. Coborâți în stradă pentru că aici e realitatea”, a declarat Anca Alexandrescu.