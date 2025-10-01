Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizări Cod galben și Cod portocaliu de ploi și intensificări ale vântului, ce vizează 13 județe și Municipiul București, pe parcursul zilelor de joi și vineri.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 2 octombrie, ora 10:00 – 3 octombrie, ora 10:00, va fi Cod galben de ploi însemnate cantitativ în vestul Munteniei și în sudul Banatului, iar cantitățile de apă vor fi de 25 – 35 l/mp și local de 40 – 50 l/mp.

De asemenea, în același interval de referință va fi în vigoare un Cod portocaliu similar pe raza județelor Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj, unde va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 50 – 70 l/mp.

În același timp, un Cod galben de intensificări ale vântului va viza, joi și vineri, zone din Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și din sudul Moldovei, unde rafalee vor ajunge 50 – 70 km/h.