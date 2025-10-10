Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, două atenționări Cod galben de intensificări ale vântului, valabile pe parcursul zilei de sâmbătă, în 23 de județe situate în Moldova, Dobrogea, Transilvania și Muntenia.

Conform prognozei de specialitate, primul Cod galben este valabil în intervalul ora 9:00 – 18:00 și vizează intensificări temporare ale vântului, cu viteze de 50 – 60 km/h, izolat de 70 km/h, în zone din Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei.

De asemenea, un al doilea Cod galben de vânt puternic va fi în vigoare sâmbătă, între orele 5:00 și 23:00 în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, unde rafalele vor fi de 70 – 90 km/h, iar la peste 1.700 de metri altitudine de 90 – 120 km/h.

Județele vizate de cele două atenționări sunt: Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Iași, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău (parțial), Covasna (parțial), Brașov, Sibiu (parțial), Prahova (parțial), Dâmbovița (parțial), Argeș (parțial), Alba (parțial), Hunedoara (parțial), Vâlcea (parțial), Gorj (parțial), Mehedinți, Caraș-Severin (parțial), Constanța și Tulcea.

Meteorologii precizează că intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40 – 50 km/h, se vor semnala atât vineri (10 octombrie), cât și sâmbătă (11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.

AGERPRES