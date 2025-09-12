ANM a emis o atenționare meteo cod galben de ploi și vânt valabilă pentru mai multe județe din jumătatea de est a țării.

(ANM) anunță intervalul 12 septembrie, ora 10 – 13 septembrie, ora 02, cu perioade de ploi care vor avea și caracter de aversă, în special în jumătatea de est a țării și în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi de 15–20 l/mp și izolat peste 30 l/mp.

Totodată, COD GALBEN este emis pentru 12 septembrie, ora 10 – 22, pentru nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, unde averse însemnate cantitativ, izolat însoțite de descărcări electrice, vor aduce cantități de 25–30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

ANM precizează că în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, mesajul va fi actualizat și pot fi emise avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Imagine

Articolul precedentINVESTIȚIILE NETE ÎN ECONOMIA NAȚIONALĂ AU CRESCUT UȘOR ÎN PRIMUL SEMESTRU DIN 2025
Articolul următorSPECIALIȘTII DE LA FMI CRITICĂ ”REFORMA” LUI BOLOJAN. ROMÂNIA AR PUTEA AJUNGE LA O DATORIE PUBLICĂ DE 70% DIN PIB

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR