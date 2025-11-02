Scene de coșmar într-un tren din apropiere de Cambridge, în estul Angliei. Nouă persoane au fost rănite grav, cu răni care le puneau viața în pericol, după ce au fost atacate cu cuțite.

Doi bărbați au fost arestați la scurt timp după incident, iar premierul britanic Keir Starmer a condamnat atacul, descriindu-l drept „îngrozitor”.

„Două persoane au fost arestate sub suspiciunea de tentativă de omor și se află în custodia poliției”, a transmis Poliția Transporturilor. Deși unitatea antiteroristă s-a alăturat anchetei, autoritățile au precizat că, până acum, nu există indicii privind un motiv terorist.

Un martor a povestit pentru Sky News că unul dintre agresori, înarmat cu un cuțit mare, a fost neutralizat de polițiști cu ajutorul unui pistol cu electroșocuri.

Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului și legătura dintre victime și agresori.