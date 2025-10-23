Au apărut primele imagini de la crima de acum 4 luni din Mures, cu momentul în care Emil Gânj își ucide fosta iubită cu sânge rece si va avertizam ca atât imaginile, cât si detaliile care urmeaza au un puternic impact emotional si pot afecta in special minorii.

După ce îi sparge ușa și geamurile cu un topor, individul dă foc casei. Scenele șocante au fost surprinse de camera de supraveghere din curtea victimei.

Tatăl tinerei a sunat la 112 după fiecare atac al călăului său, însă nu a fost băgat în seamă. În cele din urmă, femeia de 23 de ani a fost ucisă și incendiată de Emil Gânj. Deși au trecut patru luni de la crimă, individul nu a fost prins de autoritati.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum individul dă buzna în curtea tinerei de 23 de ani. Femeia se sperie și se baricadează în propria locuință, moment în care Emil Gânj începe să dea cu toporul în ușă și geamuri. După ce ar fi agresat-o pe fosta iubită, acesta a dat foc la casă. Iar pentru Anda Gyurcă au fost ultimele clipe de viață.

Potrivit jurnaliștilor Recorder, femeia a fost terorizată luni bune de Emil Gânj. Deși a bătut-o, a amenințat-o, a răpit-o și a abuzat-o în repetate rânduri, bărbatul a reușit să scape mereu nepedepsit. De altfel, tatăl victimei a cerut după fiecare atac al individului ajutor la 112.

Este doar unul din nenumăratele apeluri ale tatălui Andei Gyurcă, care au rămas fără răspuns. Emil Gânj nu a fost găsit nici după patru luni de la oribila crimă. Acesta este dat în urmărire internațională și a fost căutat de anchetatori și în tunelurile secrete ale Armatei.