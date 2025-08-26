Partidul AUR pregătește o acțiune de verificare a averii lui Nicușor Dan, a anunțat marți avocatul Gheorghe Piperea, europarlamentar al formațiunii de opoziție. El ridică semne de întrebare cu privire la donațiile primite de fostul primar general, în special pe perioada campaniei prezidențiale.

Juristul a afirmat că o parte dintre banii colectați în campanie au rămas la dispoziția lui Nicușor Dan, fără ca toate sursele să fie făcute publice. Potrivit acestuia, există suspiciuni privind modul în care a fost gestionată finanțarea.

„În primul rând acele donații pe care le-a primit când era primar general și mai ales donațiile din timpul campaniei prezidențiale care au rămas banii lui. Cine i-a făcut aceste donații? Ce anume s-a întâmplat cu această finanțare? La o adică sunt banii lui și asta este”, a declarat Piperea într-un interviu.

Europarlamentarul AUR a precizat că verificarea averii va fi inițiată în această toamnă. El a adăugat că lipsa unor explicații clare ar putea duce la declanșarea unor proceduri penale, ceea ce ar simplifica inclusiv o eventuală suspendare.

„Anunț o acțiune de verificare a averii lui Nicușor Dan, asta se va întâmpla în această toamnă. Care este majoritatea parlamentară care îl va susține și ce explicații va da, pentru că dacă nu dă explicații e caz penal. Atunci, partea de suspendare va deveni mai simplă”, a transmis acesta.

Nicușor Dan a raportat pentru campania electorală donații în valoare de aproximativ 12 milioane de euro. Suma a fost folosită pentru acțiuni de campanie, iar conform legii, cheltuielile pot fi ulterior decontate de la bugetul de stat, la solicitarea candidatului.

Sursa: Newsinn