Cel puțin 3 alpiniști, între care un cetățean francez și doi nepalezi, au murit după ce au fost surprinși de o avalanșă pe un vârf himalayan din nord-estul Nepalului.

Fenomenul s-a produs în apropierea taberei de bază a muntelui Yalung Ri, în districtul Dolakha.

Alți 4 alpiniști – doi italieni, un german și un canadian – sunt dați dispăruți și se presupune că au murit, însă căutările continuă.

Potrivit BBC News, victimele făceau parte dintr-un grup de 12 alpiniști și ghizi locali care plecaseră pe traseu cu aproximativ o oră înainte ca avalanșa să se declanșeze, a declarat șeful poliției districtuale.

5 ghizi nepalezi care s-au întors în tabăra de bază au fost răniți ușor.

„3 trupuri au fost văzute, iar echipele de salvare trebuie să mai găsească încă 4”, a declarat pentru BBC adjunctul șefului poliției locale, Gyan Kumar Mahato.

Potrivit lui, un elicopter de salvare a aterizat luni în zona Na Gaun din Dolakha – la 5 ore de mers pe jos de tabăra de bază Yalung Ri.

Eforturile de localizare a celor dispăruți sunt îngreunate de vremea nefavorabilă și de probleme logistice, potrivit presei locale.

Toamna, sezon popular de drumeții în Himalaya

Ziarul The Kathmandu Post a relatat că grupul se pregătea să urce pe vârful Dolma Khang din apropiere, care are o altitudine de 6.332 de metri.

Separat, continuă operațiunile de salvare a doi alpiniști italieni dispăruți în timp ce încercau să escaladeze muntele Panbari, în vestul Nepalului.

Stefano Farronato și Alessandro Caputo făceau parte dintr-un grup de trei alpiniști care au rămas blocați, alături de trei ghizi locali, săptămâna trecută. Al treilea membru al grupului, identificat de presă ca Velter Perlino, în vârstă de 65 de ani, a fost între timp salvat.

Toamna este un sezon popular pentru drumeții și alpiniști în Nepal, deoarece condițiile meteo și vizibilitatea sunt de obicei mai bune. Totuși, riscul de vreme severă și avalanșe persistă.

Săptămâna trecută, ciclonul Montha a provocat ploi abundente și ninsori în întreaga țară, lăsând blocați numeroși oameni în Himalaya.

Două britanice și o irlandeză s-au numărat printre persoanele salvate după ce au fost izolate mai multe zile în regiunea Mustang, în vestul Nepalului.

Vremea severă a lăsat, de asemenea, sute de drumeți blocați în apropierea muntelui Everest în luna octombrie