Depresia și supărarea pot conduce la apariția cancerului. Cu alte cuvinte, starea de spirit ne poate pune viața în pericol, spun medicii. Practic cu cât ne adâncim mai mult în probleme, cu atât cresc șansele de a dezvolta cancer la sân, cancer pancreatic sau gastric, spun specialiștii.

Depresia şi supărarea pot conduce la apariţia cancerului. Cu alte cuvinte, starea de spirit ne poate pune viaţa în pericol. Profesor universitar și medic primar Chirurgie Generală, dr. Irinel Popescu a sesizat, de-a lungul timpului, o asociere între depresie și apariția cancerului.

„Această afirmație, pe care personal mi-o asum, nu face parte din ceea ce este, cum numim noi în medicină, bazat pe dovezi în întregime.

Este cunoscută și studiată o relație între depresie și diferite boli, inclusiv cancerul, dar dovezi în sensul medicinei contemporane, care are întotdeauna nevoie cifre foarte clare, nu sunt până în momentul de față.

Ca atare, ceea ce sugerez eu este să luați această afirmație ca pe o părere personală”, afirmă dr. Irinel Popescu.

„După niște ani de experiență în medicină am citit, am căutat să mă informez și am văzut că și alte forme de cancer, în afara celor pe care le-am observat eu, în primul rând, de exemplu, cancerul de sân la femei, pot să apară pe fondul unei depresii.

De-a lungul timpului am remarcat mai multe cazuri de cancer gastric și de cancer de pancreas, care au apărut în urma sau în contextul unor astfel de depresii și nu pot să nu fac o legătură.

Era oameni foarte sănătoși înainte și, brusc, dintr-un motiv sau altul, s-a instalat o depresie, în general pe fondul unui stres foarte mare.

Țin minte că un pacient spunea că i-a murit soția. Deci nu pot să nu fac o legătură și nu o fac numai eu, au făcut-o și alții.

Cu toate acestea, mecanismele prin care se poate ajunge la cancer de la depresie nu sunt cunoscute.

Este o dovadă că încă știm destul de puțin despre modul în care funcționează organismul uman și despre natura umană și că mai sunt multe de cercetat, dar cercetările sunt în curs”, a mai adăugat specialistul.