Primarul general al Municipiului Bucureşti a convocat de urgenţă Comisia de ordine publică, iar avizul pentru protestul planificat marți de Asociaţia Noua Dreaptă şi de Partidul S.O.S. România a fost anulat. Documentaţia depusă de organizatori indica o temă legată de dezbaterea asupra Strategiei de incluziune a migranţilor, document, altfel, retras din consultare publică.

Ulterior, organizatorii au promovat în spaţiul public mesaje explicit anti-imigranţi, care incită la ură şi discriminare, a declarat primarul general interimar Stelian Bujduveanu. Analiza comisiei a arătat că manifestarea ar încălca legislaţia în vigoare. Aceasta interzice adunările în care se propagă idei extremiste, fasciste, rasiste sau care instigă la ură şi violenţă.

Dreptul la protest este garantat şi va fi respectat de fiecare dată, a mai spus Stelian Bujduveanu, dar nimeni nu are voie să calce în picioare legea şi să otrăvească societatea cu mesaje extremiste.