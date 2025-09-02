Avocații lui Călin Georgescu se pregătesc pentru contestarea deciziei magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, după ce instanța a decis menținerea măsurii preventive pentru alte 60 de zile. În exclusivitate, jurnaliștii Realitatea Plus au obținut declarațiile procurorului din ședința de judecată.

Avocații lui Călin Georgescu se pregătesc pentru a contesta decizia magistraților de la judecătoria Sectorului 1, respectiv de menținere a măsurii preventive de control judiciar pentru alte 60 de zile.

Termenul în care se pot depune astfel de contestații este de 48 de ore, iar conform unor surse citate de Realitatea PLUS, avocații lui Georgescu se pregătesc pentru a trimite către Tribunalul București – unde magistrații vor avea un răspuns definitiv – această contestație.

Sursele mai spun că ar putea să fie contestată această măsură și să se fixeze un termen săptămâna viitoare, înainte de expirarea controlului judiciar.

Mai mult decât atât, Realitatea PLUS a obținut, în exclusivitate, motivarea procurorului de ședință de la Judecătoria Sectorului 1 în cazul lui Călin Georgescu. Acesta a declarat că „trebuie menținută măsura preventivă de control judiciar pentru că persoana aflată în cauză este un pericol social și nu poate să fie lăsată în libertate întrucât poate destabiliza ordinea publică”.

Între timp, Călin Georgescu trebuie să respecte toate condițiile impuse de procurori în cadrul acestei măsuri restrictive de control judiciar.