Ies la iveală detalii șocante în cazul Crevedia. Bărbatul care a murit în urma exploziei ar fi făcut timp de doi ani sesizări către autorități, din cauza mirosului puternic de gaz din zonă.

Reporterii Realitatea Plus au stat de vorbă cu mai mulți localnici care au venit dis de dimineață în încercarea de a-și recupera o parte din bunuri. Mulți dintre aceștia au declarat că, de-a lungul timpului, au simțit miros de gaze dinspre stația de GPL, mai ales după ce i-a fost retrasă autorizația de funcționare.

O parte dintre aceștia au făcut nenumărate sesizări către autorități, iar printre reclamanți s-a aflat și bărbatul mort în explozia devastatoare de vineri.

Localnicii au mai povestit că, la un moment dat, a ajuns și poliția la fața locului și a închis stația, însă aceasta a funcționat în continuare.

Cei doi oameni în vârstă care au murit în urma exploziilor erau foarte speriați de mirosul de gaze care provenea de la această stație, iar bătrânul ar fi spus că dacă ar fi să moară, vor muri din cauza acestei stații. Din păcate, vorbele sale s-au dovedit a fi prevestitoare.

Mulți dintre oameni spun că au încercat să ia legătura cu autoritățile să le explice faptul că se simt în pericol, însă până la producerea catastrofei nu s-a mai luat nici o măsură.

La ora actuală forțele de ordine depun eforturi pentru securizarea zonei și golirea cisternei, întrucât pericolul nu a trecut în totalitate. De aceea oamenii nu sunt lăsați să treacă liber dincolo de bariere, nici măcar dacă încearcă să își recupereze medicamentele, banii sau actele rămase în casă.

Moartea celor doi soți în catastrofa de la Crevedia a cutremurat o țară întreagă

În prima explozie, femeia a luat foc, iar soțul ei a făcut infarct când a văzut-o pe femeie cuprinsă de flăcări. Bărbatul a murit pe loc, iar soția lui, a decedat în spital. Avea arsuri pe 99 la sută din suprafața corpului. Fiica celor doi a transmis un mesaj impresionant după moartea părinților.

Fiica celor doi soți, care au murit în urma exploziilor ce au avut loc ieri seară la stația de GPL din Crevedia, a transmis un mesaj pe rețelele sociale.

„Părinți mei! Ați vrut să plecați amândoi prea de vreme. Ne-ați lăsat singuri”, a scris ea pe Facebook.

„România lucrului bine făcut!!! Incompetenți peste incompetenți, mite peste mite, oameni care și-au pierdut viața sau care au rămas marcați pe viață în incendiul de aseară din Crevedia. Au mers pe varianta „lasă că nu o sa se întâmple nimic”, deși fuseseră făcute mai multe sesizări din cauza GPL-ului fără aviz ISU și iată dezastrul: O bombă care avea să explodeze în orice clipă din cauza nepăsării. Să ne rugăm pentru cei afectați”, a scris Oana pe Facebook.

Fratele acesteia a povestit ultimele momente din viața părinților săi.

Fiul celor doi soți care și-au pierdut viața în urma exploziei devastatoare de la Crevedia a vorbit despre ultimele clipe din viața părinților săi. Atenție, urmează informații care pot afecta emoțional.

„Mama era acasă, a sunat-o pe sora mea și i-a spus că plutește gaz toată curtea, așa ca apa. Sora mea i-a spus să se ducă în casă, nu a mai apucat să ajungă până la ușă că atunci a avut loc explozia. A ars în proporție de 96%. S-a ridicat de jos de unde a aruncat-o și a venit sigură pe picioarele ei până la ambulanță. Am luat-o repede cu mașina, nu am putut să o iau pe drum pentru că domnii polițiști blocaseră traficul. Am luat-o pe câmp, pe câmp am dat de un vecin ars și el în proporție de 90%. M-am întâlnit cu tata, mi-a zis că nu știe de mama nimic. Am început să o căutăm prin casă nu era. Am ajuns la colț, tata deja ajunsese înaintea mea, a văzut-o pe targă, jos acolo, arsă și a căzut și el lângă ea. Am venit de pe câmp, am văzut ambulanța aici, un bărbat care era resuscitat, în stop cardiorespirator. Nu m-a interesat să văd cine e pentru că, în primul rând, îmi căutam mama, nicidecum pe tata și am căutat pe la ambulanțe până când am găsit-o pe mama, de nerecunoscut. Am recunoscut-o după ochi, atât. Nu mai avea figură”, a declarat Sorin, la un post TV.

”Pe tata l-au băgat în ambulanță l-au resuscitat, eu am luat toate ambulanțele la rând ca să văd de mama știind că el e bine acasă și am ajuns la o ambulanță și mi-a spus că nu e femeie și se chinuiau să îl resusciteze. Nu m-am uitat pentru că focul meu era să o găsesc pe ea că pe el îl știam bine, că doar vorbisem cu el cu 10 secunde înainte. Pe ea am recunoscut-o după ochi, nu vorbea, s-a uitat la mine de două ori și apoi domnii de la ambulanță au sedat-o”, a mai povestit bărbatul.

