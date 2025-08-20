Deputatul AUR Bogdan Velcescu solicită ministrului Energiei, Bogdan Ivan, să ofere explicații publice despre golirea lacului de acumulare Vidraru. Parlamentarul semnalează că ultimele declarații ale actualului ministru, potrivit cărora lucrările de retehnologizare sunt sub control și vor fi finalizate anul viitor, contrazic afirmațiile fostului ministru Sebastian Burduja, care estima o perioadă de șapte ani.

„Domnule ministru, am văzut că v-ați făcut timp pentru problema barajului de la Vidraru. Înțeleg că dețineți mai multe informații decât opinia publică și v-aș ruga să răspundeți la câteva întrebări”, a declarat Bogdan Velcescu.

Întrebările adresate ministrului

Deputatul AUR a enumerat o serie de întrebări specifice: „În cât timp se vor termina lucrările? Cine garantează pentru ele? Cine plătește despăgubirile în cazul în care ele eșoiază? În cât timp se va umple lacul de acumulare Vidraru?”

El a insistat asupra aspectelor tehnice: „Mai exact, cam în cât timp credeți dumneavoastră că o să curgă de pe versanți și prin afluenți cei 465 de milioane de metri cub de apă? Cine garantează și cu ce sume faptul că nu se va mai umple lacul?”

Critica lipsei de comunicare

„Poate știți dumneavoastră răspunsurile și e bine să le dați și către opinia publică. Pentru că, da, lipsa dumneavoastră de comunicare a dat naștere la niște păreri, mai mult sau mai puțin pertinente”, a subliniat Velcescu.

Deputatul AUR a criticat și lipsa de informații despre aspectele operaționale: „Aș vrea să știu răspunsurile astea. Mai are rost să vă întreb de debite de intrare, debite de ieșire, cât anume se uzinează în fiecare zi, mai exact câtă electricitate apare în urma folosirii apei?”

Contradicția cu fostul ministru

Velcescu a evidențiat contradicția între declarațiile actuale și cele anterioare: „Auzisem ceva de șapte ani, parcă de la domnul Burduja, fostul ministru, colegul dumneavoastră de coaliție, știți, ați auzit de el? Dacă lucrările durează șapte ani, înseamnă că postarea dumneavoastră este tendențioasă, ca să nu zic falsă, pentru că acolo ați spus că în câteva luni e gata.”

Solicitarea pentru transparență

„Hai că puteți mai mult. Vă rog, faceți o conferință de presă și lămuriți. Oricum, o să fac o interpelare imediat ce avem disponibil acest instrument și o să trebuiască să răspundeți în scris”, a anunțat deputatul AUR.

„Dar eu cred că puteți comunica mai bine. Până la urmă e păcat că e un subiect chiar important. Hai, hai că se poate”, a concluzionat Bogdan Velcescu.

Deputatul anunță că va adresa ministrului o interpelare oficială la începutul sesiunii parlamentare în lipsa unei reacții publice imediate, subliniind importanța clarificării situației pentru opinia publică.