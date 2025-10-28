Premierul Ilie Bolojan anunță un nou set de măsuri fiscale, chiar din luna noiembrie, cu scopul de a atinge anul viitor o țintă de deficit aproape imposibilă, de 6% din PIB.

Anunțul a venit la finalul discuțiilor pe care le-a avut cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate. De altfel, potrivit surselor Realitatea Plus, oficialul european i-ar fi transmis lui Bolojan că nu mai acceptă amânări privind tăierea unor cheltuieli bugetare, cu trimitere directă la reforma pensiilor magistraților.

Șeful executivului a anunțat reducerea cheltuielilor, creșterea colectării veniturilor la buget și prioritizarea investițiilor publice, astfel încât România să-și respecte angajamentele de deficit și să își păstreze credibilitatea în fața instituțiilor europene și a creditorilor.

Bolojan a precizat că ţinta de deficit pe care și-o propunem pentru anul viitor trebuie să se apropie de 6%.

”Pentru asta, aşa cum v-am spus, măsurile care le vom adopta în luna noiembrie şi în pregătirea bugetului vor fi determinante şi Guvernul îşi propune să adopte aceste măsuri în aşa fel încât să menţinem capacitatea ţării noastre de a avea acces pe pieţe, să menţinem o stabilitate care, din a doua jumătate a anului, să îşi arate rezultatele şi să putem trece cât mai repede posibil prin această perioadă dificilă”, a menţionat premierul.

„Așa cum știți, ne-am propus anul acesta o țintă sustenabilă de deficit de 8,4% și, în următoarele două luni, dacă vom menține controlul bugetar corect și vom avea o disciplină financiară, ne propunem să atingem această țintă în așa fel încât să ne recâștigăm credibilitatea atât în fața piețelor, cât și în fața Comisiei Europene”, a precizat Bolojan.