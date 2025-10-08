Numărul angajaților din instituțiile publice a scăzut puternic în august 2025, arată datele Ministerului Finanțelor. În total, mai sunt 1.268.801 posturi ocupate, cu 34.762 mai puține decât în iulie și cu peste 43.700 mai puține față de începutul anului. Scăderea marchează cea mai amplă reducere lunară din acest an.

Cele mai multe posturi, aproape 63%, sunt în administrația centrală. Aici, în august au fost ocupate 801.829 de funcții, cu 34.190 mai puține decât luna precedentă. Reducerea masivă confirmă direcția impusă de austeritatea promovată de premierul Ilie Bolojan.

Ministerul Educației a înregistrat cea mai mare diminuare, cu 31.046 de posturi tăiate, pe fondul încheierii contractelor temporare din învățământul preuniversitar și universitar. Ministerul de Interne a pierdut 653 de posturi, Apărarea 57, Finanțele 95, iar Sănătatea 22.

În instituțiile finanțate din alte surse, scăderile au fost moderate. Bugetul asigurărilor sociale a pierdut 42 de posturi, cele subvenționate din stat și șomaj 249, iar instituțiile pe venituri proprii 1.936. În total, aici activează 163.127 de persoane.

Administrația locală a înregistrat o scădere mai mică: 466.972 de posturi, cu 572 mai puține decât în iulie. Dintre acestea, 286.170 sunt în instituții finanțate din bugetele locale, în timp ce restul funcționează pe venituri proprii.

Specialiștii în finanțe publice văd aceste cifre ca pe o dovadă a politicilor stricte de control bugetar. Reducerea simultană, atât în administrația centrală, cât și în cea locală, arată o strategie clară de ajustare fiscală, menită să limiteze presiunea asupra bugetului.

Astfel, luna august confirmă cea mai dură etapă a reducerilor din sectorul bugetar, cu un aparat administrativ tot mai restrâns și cheltuieli de personal ajustate rapid.

Sursa: Newsinn