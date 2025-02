Răsturnare de situație halucinantă. Potrivit portalului Lumea Justiției, dosarul lui Calin Georgescu e nul absolut. PICCJ l-a pus sub acuzare pe Georgescu pentru doua infractiuni aflate in competenta exclusiva a DIICOT.

Georgescu e acuzat de instigare la actiuni impotriva ordinii constitutionale (art. 397 CP) si comunicarea de informatii false (art. 404 CP). OUG 78/2016: “Sunt de competenta DIICOT urmatoarele infractiuni prevazute in Codul penal: art. 394-412”.

Gafă incredibilă a procurorului PICCJ Marius Iacob, celebru dupa cazul Elodia si dupa anii in care a fost adjunctul Laurei Kovesi in epoca de abuzuri crunte comise de DNA, si a colegului sau Rares Stan. Dosarul fabricat de acesta impotriva candidatului la presedintie Calin Georgescu este nul absolut. Incredibil, dar adevarat: Iacob si Stan l-au inculpat pe Georgescu pentru doua infractiuni aflate in competenta exclusiva DIICOT.

Concret, Calin Georgescu este acuzat de sase infractiuni, printre care:

– instigare la actiuni impotriva ordinii constitutionale, in forma tentata, prev. de art.47 C.p rap. la art.32 C.p. rap. la art.397 alin.2 C.p.

– comunicarea de informatii false, prev. de art.404 C.p (vezi facsimil).

Sursa: Realitatea din Justitie