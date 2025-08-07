În ultima perioadă, în România au fost mai multe cazuri în care femei au fost ucise, deși partenerul sau fostul partener fusese sancționat de polițiști.

Poliția Română, în parteneriat cu Fundația Vodafone România, Asociația Necuvinte și Asociația Code for Romania, a dezvoltat aplicația Bright Sky RO, prin intermediul căreia victimele violenței în familie pot solicita ajutor polițiștilor mai ușor și mai rapid când sunt agresate. Aceasta poate fi descărcată pe orice telefon mobil, iar polițiștii vor interveni în cel mai scurt timp.

Potrivit legii, violența domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima, relatează Radio România Brașov.

„Dacă partenerul sau cineva din familie te amenință, lovește sau îți face rău în orice fel, cere ajutorul Poliției" este mesajul transmis de Poliția Română odată cu lansarea aplicației Bright Sky RO.