Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut, într-un interviu pentru Paris Match, că liderii europeni au evaluat greșit intențiile lui Vladimir Putin înainte de invadarea Ucrainei. Declarațiile au fost făcute după vizita sa la Fort de Brégançon și au fost preluate de Le Monde.

„Este adevărat că, în ceea ce mă privește, am fost mereu sceptic. Dar și eu ar fi trebuit să iau mai rapid măsura amenințării, înainte de 2022, înaintea atacării Ucrainei. În 2014, când a invadat Crimeea și poate în 2008, când a atacat Georgia”, a spus Merz.

Oficialul german a subliniat gravitatea istorică a conflictului. „Să ne amintim amploarea istorică a ceea ce se întâmplă: atacând Ucraina, Putin a atacat a doua cea mai mare țară de pe continent ca suprafață!”, a adăugat acesta.

Merz a arătat că europenii se confruntă de ani de zile cu un „regim autoritarist” care nu mai respectă echilibrul existent anterior. În opinia sa, aceasta este o problemă care a fost ignorată prea mult timp.

În ceea ce privește relația cu Statele Unite, cancelarul a subliniat că Europa poate trata de la egal la egal cu americanii doar prin „muncă susținută și întărirea propriei puteri”.

De asemenea, Merz s-a declarat pregătit să colaboreze îndeaproape cu președintele francez Emmanuel Macron, pe care l-a numit „prietenul” său, pentru a depăși „slăbiciunea” și „dependența” de alte puteri.

Sursa: Newsinn