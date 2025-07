Aplicația prin care românii vulnerabili vor primi vouchere pentru plata facturii la energie electrică va fi gata cel târziu la jumătatea lunii august. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a explicat că platforma este dezvoltată împreună cu STS și va fi simplă, accesibilă inclusiv prin sprijinul funcționarilor publici sau al poștașilor din localități.

Platforma este parte a schemei de sprijin pregătite după expirarea plafonării prețului la energie, începând cu 1 iulie. Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care prevede acordarea unui voucher de 50 de lei pentru gospodăriile aflate în risc de sărăcie energetică.

„Lucrăm cu STS și aplicația va fi funcțională până la jumătatea lunii august, ca oamenii să aibă timp să se înscrie”, a declarat Bogdan Ivan la Digi24. El a precizat că noul Guvern și-a intrat efectiv în atribuții pe 23 iunie, iar în doar cinci zile a fost adoptat cadrul legislativ necesar, cu o alocare de 950 milioane de lei.

„Este o schemă prin care sprijinim 2,1 milioane de gospodării. Voucherele vor acoperi 40–50% din valoarea facturilor aferente consumului din luna iulie, care vor fi emise în august și trebuie plătite până în septembrie”, a explicat ministrul.

Ivan a respins criticile legate de întârziere și a spus că nu e vorba de scuze, ci de soluții concrete: „În cinci zile am găsit o formulă cu ministrul Muncii și premierul, am pus pe roate mecanismul și am asigurat și bugetul. Aplicația e scrisă de la zero, dar va fi simplu de utilizat.”

Potrivit autorităților, beneficiarii se vor putea înscrie direct online sau cu ajutorul rudelor, al funcționarilor din primării sau al poștașilor. Măsura vine ca răspuns la creșterea prețurilor la electricitate și lipsa unei noi scheme de plafonare după 1 iulie.

Voucherul de 50 de lei va fi oferit lunar și va putea fi folosit pentru plata facturilor la energie electrică, pe o perioadă ce urmează să fie anunțată de Guvern.