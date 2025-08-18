Cezar Avrămuță, cunoscut sub numele de „Stegarul Dac”, va rămâne în arest preventiv, după ce Tribunalul București a respins cererea acestuia de a fi cercetat în libertate. Instanța a decis să nu înlocuiască detenția cu o măsură mai ușoară, precum arestul la domiciliu.

Hotărârea a fost pronunțată în lipsa inculpatului, după ce avocații săi solicitaseră o măsură mai blândă. Apărătorii au invocat motive umanitare și au cerut eliberarea lui Avrămuță, însă judecătorii au considerat că menținerea arestului preventiv este necesară.

Apărarea a adus ca argument starea de sănătate a mamei lui Cezar Avrămuță, care a suferit un accident vascular cerebral și are nevoie de îngrijire permanentă. În acest context, inculpatul ceruse plasarea în arest la domiciliu, pentru a-și putea sprijini familia.

Tribunalul a respins însă atât varianta eliberării, cât și pe cea a arestului la domiciliu. Astfel, Avrămuță va rămâne în continuare în detenție, unde se află de aproape trei luni.

Reținerea sa a survenit după ce a încălcat măsura controlului judiciar impus anterior. Acesta și-a tăiat brățara electronică de supraveghere și a urcat pe o schelă amplasată pe clădirea Universității din București, în semn de protest.

Gestul său a fost considerat o încălcare gravă a obligațiilor legale și a dus la schimbarea măsurii preventive. Procurorii au cerut atunci arestarea preventivă, pe care instanța a menținut-o în mai multe rânduri.

Prin ultima decizie, Tribunalul București a confirmat că Avrămuță va rămâne în arest preventiv, în ciuda solicitărilor apărătorilor săi și a motivelor invocate de aceștia.

