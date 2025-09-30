CFR Călători a anunțat că achiziționarea biletelor de tren cu rezervare de loc va fi întreruptă miercuri, în intervalul orar 0:00 – 2:30, pentru realizarea unor lucrări de mentenanţă la echipamentele centrale ale Sistemului Naţional de Rezervare.

Astfel, emiterea legitimaţiilor de călătorie în intervalul orar menţionat se va face: la casele de bilete fără rezervarea locului, numai pentru ziua curentă, fără anticipaţie; prin sistemul online şi la automatele amplasate în staţii numai la trenurile fără regim de rezervare.

Pe 25 septembrie, CFR Călători anunţa, de asemenea, că nu vor putea fi cumpărate bilete online pentru tren, vineri, a doua zi, între orele 00:00 – 5:00, deoarece aplicaţia urma să fie oprită pentru lucrări de mentenanţă.