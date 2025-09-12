Autoritățile americane au anunțat vineri că principalul suspect în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a confirmat numele în cadrul unei conferințe de presă, mulțumind familiei suspectului pentru că a alertat și a cooperat cu autoritățile.

Charlie Kirk a fost împușcat miercuri în gât, în timp ce participa la un eveniment organizat în campusul Universității Utah Valley. Arma crimei a fost găsită într-un tufiș, alături de muniție nefolosită pe care erau inscripționate mesaje ideologice precum: „Hei, fascistule! Ia asta!”, „O, bella ciao” sau „Dacă citești asta, ești gay. LMAO”.

Potrivit anchetatorilor, Robinson îl critica în mod repetat pe Kirk înainte de crimă. Un membru al familiei a declarat că suspectul a contactat un prieten de familie, care a alertat apoi poliția.

Președintele Donald Trump spusese anterior, într-un interviu la Fox News, că era convins „cu un grad ridicat de certitudine” că suspectul fusese deja prins.

Sursa: Newsinn