CNAS îi asigură pe pacienţii oncologici că în prezent nu există discontinuităţi în tratamentul de care aceştia beneficiază şi că se fac eforturi pentru a nu apărea sincope, până la aprobarea unei rectificări bugetare pozitive.

Preşedintele CNAS a solicitat situaţia detaliată a derulării Programului Naţional de Oncologie în întreaga ţară, iar analiza datelor a arătat un management adecvat la nivelul sistemului naţional de sănătate, cu unele probleme punctuale în câteva unităţi sanitare din 7 judeţe şi din municipiul Bucureşti.

Situaţia a fost monitorizată şi gestionată operativ, iar în acest moment tratamentele sunt acordate corespunzător tuturor pacienţilor oncologici, informează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate într-un comunicat.

RADOR Radio România