Pachetul 3 de măsuri ale sărăciei este principala temă de pe masa Coaliției în ședința de astăzi, de la ora 14:00. Acesta vine cu reforma din administrația locală, cea din administrația centrală și interdicția cumulului pensiei cu salariul la stat.

Reforma administrației a fost unul dintre principalele subiecte discutate în Coaliție. Inițial, ar fi trebuit să facă parte din pachetul al doilea de măsuri menite să aducă mai mulți bani la buget, dar pentru că liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu ajuns la un consens, discuția a fost amânată.

Liderii Coaliției au fost chemați și la Cotroceni de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre modul în care va fi făcută reforma administrației. Atunci, concluzia a fost că decizia, cel puțin la nivelul Coaliției, trebuia luată până pe 15 septembrie, termen care nu a fost respectat.

În timp ce Coaliția discuta despre cum pot fi făcute tăierile din administrație, șeful statului spunea că e nevoie de „echilibru în sistem”.