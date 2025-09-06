Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, un Cod galben de caniculă și maxime termice ridicate, valabil în 10 județe din țară.

Potrivit meteorologilor, între orele 12:00 – 21:00, în Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și în vestul Transilvaniei canicula se va menține, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

Indicele Temperatură Umezeală va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități, iar valorile termice din timpul zilei vor oscila între 30 și 34 de grade.

Codul galben de vreme deosebit de caldă va afecta județele: Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Timiș.

Tot pe parcursul zilei de sâmbătă, în intervalul orar 12:00 – 21:00, în București, vremea va fi călduroasă, cu un cer mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maximele vor oscila între 31 și 33 de grade.