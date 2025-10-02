Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu de ploi în 10 județe din sudul țării. Avertizarea meteo este valabilă până vineri, ora 23:00. Sunt așteptate cantități de apă de 70–80 l/mp, pe arii restrânse peste 90 l/mp, potrivit comunicatului transmis de instituție. Alte două județe, Dolj și Olt, sunt sub cod roșu.

Potrivit ANM, zonele afectate sunt: județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova.

„În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 70…80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp”, se arată în avertizarea meteo.

Alte două județe, Dolj și Olt, sunt sub cod roșu de ploi până vineri, ora 9:00.