Dragoș Porumb, președintele Colegiului Medicilor Buzău, a transmis un mesaj public duminică, 2 noiembrie, după moartea fulgerătoare a doctoriței Ștefania Szabo, care era director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Porumb a denunțat un „val de ură atât de mare la adresa corpului medical” apărut în mediul online după tragedie, semnalând lipsa de protecție legală a medicilor în fața agresiunilor din spațiul public.

A menționat că doctorița Szabo, alături de alți specialiști, participa în mod regulat la caravane medicale în zonele rurale ale județului pentru a oferi consultații, în ciuda criticilor online care se legau de aspectul fizic: „Pe semenii noștri îi interesează de ce se îmbracă frumos, de ce se îngrijeşte şi arată bine”.

Președintele Colegiului a solicitat autorităților ajutor pentru un cadru legal de lucru reglementat prin protocoale și o lege a malpraxisului care să ofere protecție.

Dragoș Porumb a cerut oprirea speculațiilor privind cauza decesului, arătând că „Există un cumul de factori care au dus la deces, dar până la definitivarea anchetei nu putem spune nimic”.