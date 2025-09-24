25 de mineri sunt blocaţi de luni seara la 80 de metri sub pământ într-o mină de aur care s-a prăbuşit în nord-vestul Columbiei, guvernul local dând asigurări că toţi sunt în viață și nu au fost răniți.

Echipele de intervenţie desfăşoară în prezent operaţiuni de salvare la mina care funcţiona legal, situată în oraşul Segovia.

„I-am contactat deja pe mineri, care au afirmat că sunt teferi şi nevătămaţi”, a declarat marţi un oficial al guvernului local.

Operaţiunile de salvare sunt conduse de brigada de securitate a companiei, în colaborare cu autorităţile guvernamentale.

Accidentele miniere sunt frecvente şi adesea mortale în Columbia, mai ales la zăcămintele de cărbune şi în minele ilegale sau artizanale.

Cu toate acestea, ele sunt mai puţin frecvente în minele exploatate de multinaţionale, precizează AFP și Agerpres.

Anul trecut, 124 de persoane au murit în astfel de accidente, iar în 2025, până în luna iulie, 65 de persoane şi-au pierdut viaţa în Columbia în accidente de acest gen.