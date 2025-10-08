Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița a desfășurat, între 29 septembrie și 3 octombrie, o campanie de verificări în unitățile din industria alimentară, vizând combaterea muncii nedeclarate și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

În județul Dâmbovița au fost efectuate 30 de controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 57.500 de lei. Inspectorii au identificat un caz de muncă nedeclarată, sancționat cu 20.000 de lei, iar alte șapte amenzi, în sumă de 16.500 de lei, au fost aplicate pentru lipsa evidenței timpului de muncă.

Pe linia securității și sănătății în muncă au fost dispuse 29 de sancțiuni, dintre care 23 avertismente și 6 amenzi, totalizând 21.000 de lei. Printre neregulile constatate s-au numărat nepurtarea echipamentului de protecție, lipsa controalelor medicale periodice și programarea instruirii în afara orelor de lucru.

„Industria alimentară este un sector dinamic, în care presiunea livrărilor rapide și a producției continue poate duce la evenimente nedorite. Noi încercăm să fim acolo, nu ca să blocăm activitatea, ci ca să prevenim greșelile care pot costa scump”, a declarat inspectorul-șef al ITM Dâmbovița, Marius Lixandru.

Campania face parte din programul național al Inspecției Muncii pentru 2025 și urmărește creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților din industria alimentară privind respectarea legislației muncii.