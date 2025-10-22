Președintele PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a fost propus de Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-vicepreședinte al partidului, la Congresul din 7 noiembrie.

Liderul social-democrat a declarat că nominalizarea nu este un merit personal, ci rezultatul performanțelor organizației Dâmbovița. „Această funcție nu e a lui Corneliu Ștefan, ci a organizației PSD Dâmbovița. Prin ea sunt recunoscute eforturile și meritele membrilor noștri la nivel național”, a precizat acesta.

PSD Dâmbovița a obținut la alegerile din 9 iunie cel mai mare scor din țară pentru partid – 58,94% și peste 134.000 de voturi – urmând să trimită 107 delegați la congresul din noiembrie.