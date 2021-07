Tot auzim despre cât de gravă este boala Lyme, cauzată de mușcătura de căpușă, dar puțini dintre noi știu ce presupune cu adevărat această afecțiune. Alina Frâncu s-a infectat în urmă cu nouă ani și de atunci viața ei a devenit un coșmar. A făcut dezvăluiri emoționante, în exclusivitate la Realitatea

Alina a fost instructor de fitness. Avea o viață împlinită, cu propria afecere pe care reușise să o pună pe picioare. Dar la un moment dat, totul s-a năruit. O banală mușcătură de căpușă i-a transformat întreaga viața într-un chin permanent.

„Morfina nu-ti mai face nimic. Poti sa iei si paralizie… Mi-au paralizat muschii gatului, nervul hipoglos, jumatate si dureri foarte mari in corp care n-ai cu ce sa le mai opresti. Tratamentul este… Nu am avut acces fiindca nu mai am ce sa-mi vand… Pana am aflat ca am boala Lyme a trebuit sa trec prin 300 de medici. Am avut o spalatorie in Bucuresti pe Iuliu Maniu, am fost antrenor de fitness. In 9 ani am cheltuit peste 300 de mii de euro”, masturiseste Alina.

Sute de medici au consultat-o pe Alina și niciunul nu și-a dat seama de ce suferă. Mai mult, unii dintre ei nici măcar nu o credeau că are o afecțiune, motiv pentru care tânăra a fost internată și la psihiatrie.

„Am observat muscaturile de pe picioare (…) si m-am dus imediat la medic si doar ca am fost luata la cearta, legata de pat si dusa la psihiatrie. Nu m-au crezut, au spus ca analizele pe care le aveam pozitive, mi-au spus ca nu exista boala Lyme in Romania, ca sunt o nebuna… si eu si doctorul, amandoi, si ar trebui sa fim inchisi la psihiatrie. Asta o data. A doua oara am fost din nou si acest lucru chiar mi s-a intamplat: am fost inchisa la psihiatrie 3 saptamani. Pana a inceput sa-mi paralizeze limba si atunci mi-au dat drumul”, isi aminteste fata.

Alina și-a investit toate resursele în tratamente. Acum a ajuns la capătul puterilor: nu se mai poate susţine financiar şi nici sprijin nu ştie de unde ar putea să mai obţină.