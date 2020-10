Cristian Rizea postează, pe pagina de facebook Spovedania lui Rizea, o declarație de martor pe care Marian Măgureanu a dat-o procurorilor DNA în dosarul în care controversatul afacerist Dragoș Dobrescu i-a denunțat pe Adina Vălean și Crin Antonescu pentru un apartament primit mită de cei doi! Și asta nu e tot! Potrivit fostului deputat, în declarația făcută publică, Măgureanu confirmă că arestările unor personaje considerate, la un moment dat, a fi incomode erau dirijate de Dragoș Dobrescu și Radu Budeanu.

„Dragi romani, asa cum v-am obisnuit, toate dezvaluirile mele sunt bazate pe probe si dovezi, spre disperarea infractorilor pe care-i devoalez! Alaturat aveti in facsimil prima pagina din cele 9 pagini care reprezinta declaratia de martor pe care Marian Magureanu (fiul fostului director SRI Virgil Magureanu) a dat-o in fata procurorilor DNA in dosarul in care Dragos Dobrescu i-a denuntat pe Adina Valean si Crin Antonescu pentru apartamentul din strada Zagazului primit spaga de acestia!”, scrie Cristian Rizea, pe pagina de facebook Spovedania lui Rizea.

„Ce nu stiti voi, dragi prieteni, e ca, in declaratia pe care a dat-o, Marian Magureanu confirma ca arestarile la comanda a unor persoane considerate incomode erau decise de infractorii – turnatori Dragos Dobrescu si Radu Budeanu! Curand voi posta si paginile care dovedesc ceea ce eu va spun…”, mai scrie Rizea.

Sursa: Realitatea din Moldova