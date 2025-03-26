Acasă Politica CRISTOIU ARUNCĂ BOMBA: BOLOJAN VINE CU O ALTĂ VARIANTĂ PRIVIND DECIZIA CCR CRISTOIU ARUNCĂ BOMBA: BOLOJAN VINE CU O ALTĂ VARIANTĂ PRIVIND DECIZIA CCR De către Realitatea de Dambovita - 26/03/2025 Ion Cristoiu dă de gol jocurile din spatele scenei politice. Maestrul spune că sistemul nu va reuși să oprească revolta românilor, indiferent de ce măsuri ar lua. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR TELEVIZIUNEA DE CASĂ A LUI PONTA, ATACURI MINCINOASE LA ADRESA SOCIOLOGULUI MARIUS PIELEANU SIMION ANUNȚĂ MOBILIZAREA: NU L-AM UITAT PE GEORGESCU CIOLACU, DECLARAȚII EXPLOZIVE DESPRE ANULAREA ALEGERILOR CIOLACU: MI-AȘ FI DORIT SĂ CANDIDEZE ȘI CĂLIN GEORGESCU. DOI CANDIDAȚI ÎI COPIAZĂ MESAJUL CASA ALBĂ: KIEV ȘI MOSCOVA AU ÎNCHEIAT ACORDURI PENTRU SECURITATEA MARITIMĂ ȘI STOPAREA ATACURILOR ENERGETICE REACȚIA PREMIERULUI MARCEL CIOLACU, DUPĂ CE SUA A SUSPENDAT TEMPORAR PROGRAMUL VISA WAIVER PENTRU ROMÂNIA