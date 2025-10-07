Odată cu venirea sezonului rece, organismul este expus mai des la virusuri și infecții respiratorii. Temperaturile scăzute, lipsa luminii solare și stresul pot slăbi sistemul imunitar, făcându-ne mai vulnerabili la răceli și gripă. Din fericire, există câteva obiceiuri simple care pot ajuta la întărirea naturală a imunității.

1. Adoptă o alimentație echilibrată și variată

Hrana joacă un rol esențial în susținerea sistemului imunitar. Consumă zilnic fructe și legume proaspete, bogate în vitamina C (citrice, ardei gras, kiwi), vitamina A (morcovi, dovleac, spanac) și antioxidanți. Nu uita de alimentele bogate în zinc și seleniu, precum peștele, nucile, ouăle și cerealele integrale.

2. Hidratează-te corespunzător

Chiar dacă iarna nu resimțim la fel de mult senzația de sete, hidratarea rămâne importantă. Apa, ceaiurile din plante (ghimbir, echinacea, măceșe) și supele calde ajută la menținerea mucoaselor hidratate, o barieră naturală împotriva virusurilor.

3. Fă mișcare zilnic

Activitatea fizică moderată, precum mersul pe jos, înotul sau exercițiile de întindere, stimulează circulația și crește capacitatea de apărare a organismului. Chiar și 30 de minute de mișcare pe zi pot face diferența.

4. Odihnește-te suficient

Somnul de calitate este vital pentru regenerarea organismului. În timpul nopții, corpul produce citokine – proteine care ajută la combaterea infecțiilor. Ideal este să dormi între 7 și 8 ore pe noapte.

5. Redu stresul și acordă-ți timp pentru relaxare

Stresul prelungit afectează negativ imunitatea. Tehnicile de relaxare, precum respirația profundă, meditația sau plimbările în aer liber, pot reduce nivelul de cortizol – hormonul stresului – și ajută organismul să se refacă.

6. Ia în considerare suplimentele potrivite

În perioadele cu deficit de nutrienți sau expunere redusă la soare, suplimentele cu vitamina D, C, zinc și probiotice pot fi utile. Totuși, ele trebuie administrate doar la recomandarea medicului.

Un sistem imunitar puternic se construiește prin echilibru – alimentație corectă, mișcare, somn, hidratare și gestionarea stresului. Prin adoptarea acestor obiceiuri, îți poți proteja sănătatea și trece cu bine peste provocările sezonului rece.

IMPORTANT: Informațiile din acest articol sunt recomandări generale cu caracter informativ, facultativ și nu înlocuiesc indicațiile unui medic specialist.

Sursa: Realitatea Medicala