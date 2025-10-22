În dimineața zilei de 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală a României), s-a produs un cutremur mediu în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Seismul a avut magnitudinea ML 4.2 și s-a produs la o adâncime de 90,0 kilometri, conform datelor furnizate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Cutremurul a fost resimțit ușor în mai multe localități din sud-estul și centrul țării. Epicentrul s-a situat în apropierea următoarelor orașe: 41 km nord-vest de Focșani, 72 km est de Sfântu Gheorghe, 78 km sud de Bacău, 80 km nord de Buzău, 83 km sud-vest de Bârlad și 89 km est de Brașov.

Sursa: Newsinn