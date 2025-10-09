O rețea specializată în falsificarea de acte oficiale — de la cărți de identitate și permise de conducere, până la diplome și cărți de muncă — a fost destructurată astăzi, 9 octombrie 2025, de procurorii DIICOT și polițiștii din mai multe județe, printre care și Dâmbovița. Gruparea, coordonată din Brașov și Covasna, obținea sume importante de bani din comercializarea documentelor contrafăcute.

Potrivit anchetatorilor, liderul rețelei coordona întreaga activitate: identifica sau primea, prin intermediari, clienți dispuși să plătească pentru acte false, stabilea tarifele și transmitea comenzile către membrii grupului care realizau falsurile cu echipamente și programe informatice specializate. Banii erau încasați de lider, care îi împărțea ulterior complicilor. Intermediarii primeau comisioane pentru fiecare client adus, iar unii dintre ei obțineau reduceri dacă solicitau, la rândul lor, documente falsificate.

În total, anchetatorii desfășoară 46 de percheziții domiciliare în județele Covasna, Brașov, Bacău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Sibiu, Vrancea, precum și în București. Șapte persoane vor fi aduse la audieri la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Covasna.

Operațiunea are loc cu sprijinul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate din Cluj, Bacău și Constanța, al serviciilor similare din Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea, al inspectoratelor de poliție din Covasna și Brașov și al Jandarmeriei Române.