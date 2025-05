Deputatul Dan Tanasă, purtătorul de cuvânt al AUR, a lansat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan, după ce acesta din urmă a declarat în presa poloneză că intenționează să urmeze modelul Republicii Moldova și să închidă site-urile care „dezinformează”.

„Acest tip de discurs, în care se invocă «combaterea dezinformării» pentru a justifica cenzura presei și blocarea libertății de exprimare, este specific regimurilor autoritare, nu unei democrații funcționale„, a declarat Dan Tanasă, calificând declarațiile ca fiind „mai mult decât îngrijorătoare pentru direcția în care se îndreaptă România„.

Deputatul AUR consideră că propunerile lui Nicușor Dan reprezintă o amenințare directă la adresa libertăților fundamentale. „Când nu mai poți convinge prin fapte, alegi să reduci la tăcere vocile care îți spun adevărul în față„, a afirmat Tanasă.

Parlamentarul a subliniat că „închiderea site-urilor de știri sau a publicațiilor critice este un atac direct asupra libertății presei, garantată de Constituția României” și a respins ideea ca președintele țării să „decidă arbitrar ce este adevăr și ce este «fake news».”

Dan Tanasă a criticat în mod special referirea la modelul Republicii Moldova: „Să invoci modelul Republicii Moldova, unde Serviciul de Informații și Securitate a închis site-uri pentru că nu susțineau politica guvernamentală a partidului aflat la putere, al Maiei Sandu, este o dovadă de derapaj antidemocratic„.

Purtătorul de cuvânt AUR a avertizat asupra consecințelor pe termen lung ale unei astfel de abordări: „Ce urmează? Interzicerea AUR? Interzicerea opiniilor incomode? Nicușor Dan confundă critica legitimă cu dezinformarea și vrea să exporte în România practici periculoase care amintesc de cenzura presei în regimul comunist„.

Deputatul a tras o paralelă istorică îngrijorătoare: „Așa a început și în alte state: cu blocarea câtorva voci, apoi s-a ajuns la suprimarea întregii opoziții. Sub pretextul combaterii «minciunilor din campanie», Nicușor Dan dorește să controleze spațiul digital, închizând gura celor care i se opun„.

Dan Tanasă a reafirmat poziția AUR în această dispută: „AUR a fost și va rămâne vocea celor care nu se încolonează, a celor care pun întrebări, a celor care refuză să accepte că un lider politic poate deveni judecătorul absolut al adevărului„.

Parlamentarul a subliniat că „România nu este nici sub ocupație, nici sub dictatură” și a anunțat că partidul său „nu va permite ca libertatea de exprimare să fie aruncată la gunoi sub pretextul «securității informaționale»„.

În încheiere, Dan Tanasă i-a cerut lui Nicușor Dan „să se oprească din această spirală periculoasă a cenzurii și să se concentreze pe problemele reale ale românilor: salarii mici, pensii de mizerie, spitale cu mari probleme și investiții inexistente„.

„Nu vom accepta niciodată ca România să fie condusă prin frică și prin tăcerea impusă!„, a conchis deputatul AUR.