Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și favoritul sondajelor pentru Primăria Capitalei, a transmis un apel către PNL pentru susținerea unui candidat comun al coaliției la București. Social-democratul a reamintit liberalilor că PSD le-a oferit sprijin la alegerile prezidențiale și a subliniat că acum este momentul ca partenerii de coaliție să răspundă cu aceeași deschidere.

„Nu am spus în vreo clipă că voi candida. Nu pot decide eu, ci împreună cu colegii mei de la PSD. Eu sunt pentru o variantă în care să aducem pentru prima dată în fața bucureștenilor un plan și nu un candidat”, a afirmat Daniel Băluță. El a avertizat că, dacă celelalte partide nu vor accepta viziunea PSD, acestea „se pot descurca și fără noi”.

Primarul Sectorului 4 a criticat funcționarea coaliției, arătând că sprijinul trebuie să fie reciproc: „Am făcut alianță la europarlamentare, am susținut un candidat comun la prezidențiale. Cred că este și rândul lor să susțină un candidat comun”.

Băluță propune ca stabilirea datei alegerilor și a numelui candidatului să vină după finalizarea unui plan concret pentru București. Acesta ar trebui să conțină măsuri clare pe trafic, termoficare, curățenie, locuințe și siguranță, cu bugete și responsabilități precise. „Când planul este gata și asumat de toți, numele devine o consecință firească, nu premisa discuției”, a spus edilul.

De partea cealaltă, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat că PNL va avea candidat propriu, subliniind că stă bine în sondaje și că acest lucru îl obligă să își asume competiția. Ciucu a explicat că acordul de guvernare nu este unul electoral și că fiecare partid are libertatea să decidă.

Potrivit sondajelor CURS și INSCOP, Daniel Băluță se află pe primul loc în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Generală, urmat de Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu, ceea ce îl transformă într-unul dintre cei mai puternici candidați ai actualei curse electorale.

