Moneda naţională s-a depreciat, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0856 lei, în creştere cu 0,27 bani (+0,05%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0829 de lei.

Leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3800 lei, mai mult cu 1,57 bani (+0,35%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3643 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4781 lei, în scădere cu 0,36 bani (-0,06%), faţă de 5,4817 lei, cotaţia anterioară, conform Agerpres. Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 560.9803 lei, de la 564.8733 lei, în şedinţa precedentă.