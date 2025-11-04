Pentru prima dată în istoria competiţiei Transylvanian Grand Prix de la Sibiu, dansatorii români Rareş Cojoc şi Andreea Matei au obţinut titlul mondial la categoria Adulţi, a anunţat Federaţia Română de Dans Sportiv (FDRS).

„La Transylvanian Grand Prix Sibiu 2025, s-a scris istorie pentru dansul sportiv românesc! România devine campioană mondială la Adulţi Standard! Rareş Cojoc şi Andreea Emilia Matei – campioni mondiali.

Un moment de aur pentru FRDS, pentru întreaga echipă şi pentru toţi cei care au visat la acest titlu! Perfecţiune, eleganţă, forţă şi emoţie – totul într-o finală în care România a dominat ringul mondial!”, transmite FRDS.

Peste 2.000 de dansatori sportivi din toată lumea, pe ring

La ediţia din acest an Transylvanian Grand Prix de la Sibiu sunt prezenţi peste 2.000 de sportivi din întreaga lume. Evenimentul este organizat de Club Sportiv Fantasy Dance şi cofinanţat de Primăria Sibiu prin Agenda Sport 2025, informează Agerpres.