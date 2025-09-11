Două tronsoane de pe Autostrada A2 sunt restricționate, joi, în urma lucrărilor care au loc în zonă, informează Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române.

Până la ora 16.00 se efectuează lucrări de întreținere și reparații la glisiera mediană care impun restricționarea circulației pe a doua bandă pe Autostrada A2 pe sensul București – Constanța, la kilometrul 116.

Până la ora 17.00, traficul va fi restricționat pe a doua bandă pe sensul București – Constanța, între kilometrii 54 și 61, pentru aplicarea de marcaje rutiere în zona mediană, precizează Radio România Constanța.

Rulați cu viteză redusă în aceste zone, asigurați-vă bine înainte de a schimba banda de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre, recomandă polițiștii.